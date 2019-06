JUVENTUS DE LIGT / Giorni caldi sul fronte de Ligt. Alla corsa per il difensore dell'Ajax si sarebbe aggiunto prepotentemente anche il Liverpool, con Klopp che sogna una coppia centrale tutta olandese con van Dijk. Clicca Qui per gli ultimi aggiornamenti di calciomercato.

Cinque squadre sarebbero in corsa per il classe '99, tra cui c'è anche la Juventus.

Il club bianconero - scrive il quotidiano 'Sport' - non sarebbe però in prima fila per assicurarsi le prestazioni del protetto di Mino Raiola, che oltre al progetto sportivo cercherebbe anche di spingere per ottenere il massimo sul piano economico. Liverpool,sarebbero le favorite per l'ingaggio di De Ligt. Juve e Manchester United, al momento, non sarebbero le priorità del giocatore e del suo entourage.