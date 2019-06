INTER BALE / Si infiamma la corsa ai nuovi esterni per l'Inter che pianifica un restyling delle corsie laterali e mentre rischia di incassare il sorpasso da parte della Juventus su Federico Chiesa, grande obiettivo dell'Ad Marotta e dello stesso nuovo allenatore Antonio Conte, direttamente dalla Spagna spuna una clamorosa indiscrezione di calciomercato Inter. Clicca qui per gli ultimi aggiornamenti di mercato.

Stando a quanto riferisce il noto giornalista Eduardo Inda intervenuto durante la popolare trasmissione 'El Chiringuito', molto vicina alle vicende di casa Real Madrid, Conte per la costruzione della sua nuova Inter sogna in grande e vorrebbe portare a Milano il gallese Gareth Bale. Il 'Mister 100 milioni', che dopo una stagione deludente sarebbe stato inserito nella lista dei probabili partenti del club madrileno e interessa al Manchester United, anche se l'idea di scambio con Pogba rimane difficile e non decolla. L'Inter, dunque, con Conte vuole provare ad inserirsi e sondare il terreno per il colpaccio. Il decreto ministeriale con la riduzione delle tasse per i nuovi lavoratori che arrivano dall'estero e che ha già favorito operazioni come Ramsey alla Juventus, ma anche gli stessi arrivi di Godin e Conte all'Inter, potrebbe dare una mano in questo senso...

