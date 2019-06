Juventus, ore calde per Pogba che fa 'litigare' il Real Madrid

JUVENTUS POGBA REAL MADRID / La Juventus cerca un grande colpo a centrocampo e dopo mesi di voci ed indiscrezioni sembra fare sul serio per il grande ritorno di Paul Pogba.

Il francese ora al Manchester United è indicato come l'uomo perfetto per completare il reparto centrale dei bianconeri che, però, devono vedersela con un rivale decisamente credibile. Clicca qui per gli ultimi aggiornamenti di mercato.

In Spagna infatti il quotidiano 'As' fa il punto sul futuro di Pogba che sta scatenando una 'lotta' interna in casa RealMadrid. Anche le 'merengues' stanno cercando un rinforzo di spessore internazionale in quel reparto ed il preferito del presidente Florentino Perez rimane Christian Eriksen, mentre il tecnico Zinedine Zidane avrebbe indicato il suo connazionale come innesto richiesto per il suo nuovo modulo di gioco. Una differente visione con l'allenatore che, si legge, ne sta facendo una questione personale: da tempo avrebbe già contattato personalmente Pogba ricevendo anche il 'sì' al trasferimento, ora vorrebbe che il Real portasse avanti la trattativa con lo United per accontentarlo. Un braccio di ferro ed una fase di stallo che la Juventus si augura possa favorirla.

