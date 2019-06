INTER JUVENTUS ERIKSEN REAL MADRID / Due di picche al Real Madrid. Il Tottenham respinge l'assalto dei 'Blancos' per Christian Eriksen, uno degli obiettivi primari di Zinedine Zidane insieme a Paul Pogba per il centrocampo.

Venerdì scorso in un incontro con Florentino Perez - riporta 'El Confidential' - il presidente degli 'Spurs' Levy avrebbe ribadito l'incedibilità del fantasista danese, perno dello scacchiere di Pochettino e inseguito anche da Inter e Juventus in Serie A. Il Real non sarebbe stato disposto ad andare oltre i 90 milioni di euro per l'ex Ajax, che è in scadenza contrattuale nell'estate 2020. Adesso l'obiettivo del Tottenham sarebbe quello di convincere Eriksen a firmare il rinnovo, con un ingaggio che dovrebbe superare il tetto salariale del club vice-campione d'Europa.

