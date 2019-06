MILAN DS TARE RUI COSTA BOBAN / Inizia a prendere forma il nuovo Milan. Dopdomani dovrebbe essere il giorno dell'annuncio di Maldini quale direttore tecnico. Per affiancarlo nel percorso dirigenziale, la società cerca un nuovo direttore sportivo. Prosegue quindi il pressing su Igli Tare della Lazio, pista che va complicandosi di giorno in giorno.

Così, non mancano le alternative, tra le quali due nomi molto suggestivi: clicca qui per gli ultimi aggiornamenti.

Non è esclusa la volontà dei rossoneri di richiamare un ex giocatore per il nuovo ruolo da dirigente. Da qui, riporta la 'Gazzetta dello Sport', spunta la suggestione che porterebbe a Rui Costa, attuale d.s. del Benfica. Un'altra soluzione gradita sarebbe Zvone Boban, vicesegretario generale Fifa che, eventualmente, ricoprirebbe un compito più alto rispetto al 'semplice' uomo mercato.

