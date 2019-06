JUVENTUS SARRI CANCELO GUARDIOLA / La Juventus potrebbe scegliere entro questa settimana il nodo allenatore. Maurizio Sarri è in netto vantaggio per la successione di Allegri anche se l'ipotesi Guardiola - più di una semplice suggestione per Agnelli e il preferito dei tifosi - non sarebbe del tutto tramontata.

La scelta del nuovo tecnico influirà ovviamente sulle scelte di mercato della dirigenza bianconera, già al lavoro per costruire una squadra capace di ripetersi in campionato e soprattutto tentare un nuovo affondo per al Champions League. Uno dei giocatori in bilico sarebbe Joao Cancelo, che piace in particolare alle due squadre di Manchester e che per una cifra intorno ai 60 milioni di euro potrebbe lasciare Torino dopo una sola stagione. Con Sarri in panchina l'ex Valencia e Inter può cambiare maglia con l'arrivo alla Continassa di Trippier o Hysaj, quest'ultimo pupillo del mister toscano. Al contrario, invece, Cancelo con Guardiola potrebbe essere un titolarissimo dell'undici juventino, visto il 'debole' del tecnico catalano per il terzino classe '94, già in tempi non sospetti obiettivo di mercato per il Manchteser City.

