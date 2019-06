CALCIOMERCATO INTER LAZZARI MARUSIC / Ufficializzato l'arrivo di Conte, l'Inter cerca calciatori validi per il nuovo corso. Nel possibile 3-5-2 del tecnico, un compito importante lo avranno gli esterni di centrocampo, che dovranno garantire affidabilità difensiva e verve offensiva. Un profilo che potrebbe adattarsi al ruolo, anche se con caratteristiche più di spinta, è Federico Chiesa, talento della Fiorentina sul quale è in pole la Juventus.

Finché sarà possibile arrivare a lui i nerazzurri potrebbero non insistere per altri esterni, ma la rosa delle alternative è comunque pronta: clicca qui per gli ultimi aggiornamenti.

Se di recente sono stati seguiti Florenzi, Danilo e Darmian, riporta 'Tuttosport', ad oggi sono in risalita le quotazioni di altri due calciatori: Manuel Lazzari e Adam Marusic. Il talento della Spal piace a Napoli, Lazio e Atalanta tra le altre, la sua valutazione si aggira sui 20 milioni di euro. Meno costoso è invece il 26enne della Lazio (valutato 13-15 milioni), anche se trattare con Lotito non sarà semplice. Altri profili attenzionati, infine, sono Stefan Lainer (15 milioni) del Salisburgo e Mario Fernandes del CSKA Mosca, cedibile per offerte vicine ai 25 milioni.

