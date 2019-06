INTER ICARDI / Antonio Conte ha già in mente quello che sarà l'attacco della sua Inter nella prossima stagione. Oltre a Dzeko l'ex Ct della Nazionale preme per avere anche Lukaku, in un reparto offensivo del tutto rivoluzionato rispetto all'ultimo campionato. E nello scacchiere d'attacco di Conte non ci sarebbe spazio per Mauro Icardi, con il nuovo tecnico che si sarebbe allineato alla volontà del club di cedere l'ex capitano questa estate.

La moglie-agente Wanda Nara rientrerà in Italia nelle prossime ore e, come scrive il 'Corriere dello Sport', prossimamente potrebbe avere un colloquio con Marotta per cercare di cambiare la situazione e ribadire la volontà di Icardi di restare in nerazzurro trascinando il braccio di ferro fino ad agosto. L'Ad interista però difficilmente cambierà idea e avrebbe come obiettivo la cessione dell'argentino entro il 30 giugno per questioni di bilancio. Possibilmente all'estero, visto che in Italia la sola destinazione gradita al numero nove sarebbe la Juventus, con Marotta che lo cederebbe però ai bianconeri solo in un ipotetico scambio con Dybala.

