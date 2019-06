CALCIOMERCATO FIORENTINA GATTUSO / E' pronto a partitre il nuovo progetto della Fiorentina. Dopo la salvezza stentata in Serie A, il club sta definendo il passaggio di proprietà dalla famiglia Della Valle a Commisso, pronto a rivedere i quadri dirigenziali e quelli tecnici.

In bilico ci sarebbe anche il futuro di, con molteplici nomi già vagliati: clicca qui per gli ultimi aggiornamenti.

Per la futura panchina, Di Francesco è un profilo gradito, ma restano in lista anche De Zerbi e Giampaolo, mentre da Milano c'è la suggestione Spalletti. Infine, riporta la 'Gazzetta dello Sport', un'altra soluzione studiata attentamente sarebbe quella di un avvicendamento con Gennaro Gattuso, che già raccolse l'eredità di Montella al Milan, guidandolo in una stagione e mezza tra risultati altalenanti.

