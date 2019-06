CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER CHIESA / Dopo lo sprint della Juventus, il contropiede dell'Inter. Prosegue la sfida per Federico Chiesa, tra i talenti italiani più apprezzati e voglioso di provare una nuova esperienza dopo l'ultima stagione negativa della Fiorentina. Nonostante il vantaggio dei bianconeri, riporta la 'Gazzetta dello Sport', Marotta e Ausilio sembrano pronti a rimontare in tempi brevi, avendolo individuato come obiettivo primario della prossima estate: in un incontro di qualche settimana fa con Enrico, padre del giocatore, infatti, i dirigenti nerazzurri hanno sottolineato la centralità assoluta che l'esterno avrebbe nel progetto interista.

Per convincere il club viola (che chiede almeno 70 milioni di euro), invece, potrebbe partire un'offerta economica con l'inserimento di alcune contropartite, come. La, come già anticipato, resta però in pole: clicca qui per gliultimi aggiornamenti.

Già forte della volontà del giocatore, infatti, la Juve potrebbe giocare la 'carta' Orsolini come contropartita per Chiesa: il classe 1997, dopo una stagione molto positiva al Bologna, è in odore di riscatto (fissato a 15 milioni di euro), ma i bianconeri potrebbero in ogni caso esercitare il contro riscatto, per poi girarlo in un secondo momento al club viola.

