CALCIOMERCATO NAPOLI INTER LUKAKU / Non solo l'Inter su Romelu Lukaku. Favorito dalle agevolazioni fiscali previste dal Decreto Crescita varato dal Governo (che dovrà essere convertito in legge dal Parlamento), il Napoli, riporta la 'Gazzetta dello Sport', avrebbe fatto pervenire al Manchester United la sua disponibilità a trattare l'acquisto dell'attaccante belga.

Forte della tassazione massima ridotta al 10% per le imprese del Sud, infatti, De Laurentiis potrebbe proporre al calciatore un ingaggio da 10 milioni di euro netti che, calcolando la tassazione del 10 per cento, equivarrebbe a 11 milioni lordi. Per convincere il club inglese, invece, servirebbe una cifra mai raggiunta nella lunga storia del club campano, vicina quindi ai 70 milioni di euro. L'eventuale operazione, in parte finanziata dalle cessioni di calciatori che non rientrano nei piani di Ancelotti (Hysaj, Verdi, Ounas, Inglese e Sepe), sconvolgerebbe l'assetto offensivo dei partenopei, che potrebbero dare il via libera alla partenza di elementi pregiati come Insigne o Milik.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui