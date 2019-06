ROMA FONSECA / La Roma, a meno di colpi di scena, ripartirà da Paulo Fonseca in panchina nella prossima stagione. Come raccolto in Portogallo da Calciomercato.it, la trattativa per l'arrivo nella Capitale dell'allenatore attualmente allo Shakhtar Donetsk è avviata verso la conclusione positiva e può sfociare presto nella fumata bianca.

Fonseca ha raggiunto un accordo triennale con i giallorossi, che adesso puntano a sistemare gli ultimi dettagli e a liberare il tecnico senza versare allo Shakhtar i 5 milioni di euro della clausola rescissoria. Sullo sfondo, resta l'ipotesi De Zerbi in caso di fumata nera per Fonseca.

