CALCIOMERCATO ROMA ALDAIR PIZARRO / Aldair 'chiama' David Pizarro sulla panchina della Roma.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Analizzando le parole di, che lo ha proposto come nuova guida dei giallorossi, l'ex difensore ha rilasciato una breve dichiarazione: "Lui è un amico, ha parlato così. E' chiaro che voi fate questo mestiere - le sue parole a 'Sky Sport' - Diciamo che ci sono ex compagni che fanno gli allenatori, come Pizarro. In futuro magari può essere lui l'allenatore della Roma".