JUVENTUS BENTANCUR / In attesa di definire la trattativa per il prossimo allenatore con Sarri che resta in pole nei pensieri della dirigenza, la Juventus continua nel proprio lavoro sul mercato sia in entrata che in uscita. Negli ultimi giorni dalla Spagna si erano diffusi dei rumors su un possibile interessamento dell'Atletico Madrid per Rodrigo Bentancur, pallino di Simeone.

Per restare aggiornato con tutte le news di calciomercato Clicca Qui Il giovane centrocampista uruguaiano è però incedibile per Paratici e Nedved, che lo avrebbero blindato a Torino. Stando infatti a 'Sky Sport' la Juve avrebbe trovato l'accordo con l'entourage di Bentancur per il rinnovo di contratto. Il 22enne nazionale uruguaiano, attualmente in scadenza nel 2022, allungherà il proprio accordo con i bianconeri per altre due stagioni e dunque fino al. Nell'ultima stagione l'ex Boca Juniors ha collezionato 40 presenze nelle varie competizioni, realizzando due reti.