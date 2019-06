CALCIOMERCATO JUVENTUS FIORENTINA CHIESA / La Juventus blocca Federico Chiesa. Da tempo sulle tracce del talento della Fiorentina, i bianconeri nelle ultime ore avrebbero mosso passi importanti per portarlo in tempi brevi a Torino: clicca qui per gli ultimi aggiornamenti. Con il calciatore, riporta 'Sky Sport', sarebbe stato raggiunto, infatti, un accordo dal punto di vista contrattuale per un quinquennale da circa 5 milioni di euro netti a stagione. L'esterno offensivo si sarebbe quindi promesso alla Juve dopo aver definito l'accordo in tutti i suoi dettagli.

Tuttavia, il prossimo passo sarà trattare con la futura proprietà viola, considerato il passaggio dalla famiglia

Come anticipato da Calciomercato.it, la Juventus potrebbe giocare la 'carta' Orsolini per Chiesa. Classe 1997, dopo una stagione vissuta da protagonista al Bologna, Orsolini è in odore di riscatto (fissato a 15 milioni di euro), ma la Juventus potrebbe in ogni caso esercitare il contro riscatto, per poi girarlo in un secondo momento al club toscano. Paratici avrebbe quindi superato la concorrenza dell'Inter, altra società fortemente interessata a Chiesa.

