ATLETICO MADRID CAVANI / L'Atletico Madrid stringe i tempi per Edinson Cavani. L'ex Napoli sarebbe l'obiettivo numero uno di Simeone per rimpiazzare l'addio di Griezmann e comporre insieme a Morata e Diego Costa un attacco di assoluto valore.

Per restare aggiornato con tutte le news di calciomercato Clicca Qui

Stando a 'Don Balon' i madrileni avrebbero presentato un'offerta irrinunciabile a Cavani, che diventerebbe uno dei giocatori più pagati della rosa dei 'Colchoneros'. Il 'Matador' avrebbe manifestato l'intenzione di cambiare aria questa estate e l'Atletico per strapparlo al Paris Saint-Germain metterebbe sul piatto 45 milioni di euro. Operazione che potrebbe essere facilitata dall'assalto del PSG per Coutinho, con i parigini pronti a finanziare l'operazione per il brasiliano del Barcellona anche grazie alla cessione del bomber uruguaiano.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui