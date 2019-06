CALCIOMERCATO JUVENTUS GUARDIOLA SARRI MOGGI / Luciano Moggi ha detto la sua sul futuro della panchina della Juventus.

L'ex dirigente ha parlato dei nomi in pole: "Credo che ci sia la voglia di prendere Guardiola, però credo ci sia prima la necessità di capire se la Champions è possibile per il Manchester City nella prossima stagione - le sue parole a 'Radio Kiss Kiss Napoli' - Ma c'è la certezza di dover prendere uno di questi due:credo sia più difficile. Detto ciò non sono convinto della certezza di alcuni su Sarri alla Juventus. Penso che comunque stia preparando i vestiti per la panchina bianconera. In quell'ambito dovrebbe cambiare subito il suo modo di proporsi".