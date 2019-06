INTER XHAKA / Antonio Conte non perde tempo e insieme alla dirigenza sta pianificando le mosse sul mercato per un'Inter in grado di primeggiare e accorciare il gap in campionato dalla Juventus. Tanti gli obiettivi sul taccuino della dirigenza nerazzurra, tra cui spiccano Lukaku e Dzeko in attacco oltre a Barella per il reparto di centrocampo.

E il talento del Cagliari potrebbe non essere l'unico volto nuovo in mediana per l'ex Ct dell'Italia. Stando infatti all'emittente svizzera 'RSI' l'Inter nell'ultimo periodo avrebbe intensificato le trattative per Granit Xhaka, centrocampista in forza all'Arsenal. Il sodalizio di Suning avrebbe compiuto dei passi in avanti per il nazionale elvetico, che presto potrebbe cambiare maglia per approdare in Italia. L'accelerata sarebbe arrivata sotto la spinta proprio di Conte, alla ricerca di una pedina con le caratteristiche del classe '92 per il suo scacchiere tattico. Xhaka, dal ritiro della Svizzera alla vigilia della semifinale di Nations League contro il Portogallo, ha dribblato l'argomento senza confermare né smentire i rumors sul proprio futuro.

