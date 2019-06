Roma, Fonseca più vicino: le ultime sulla panchina

CALCIOMERCATO ROMA PANCHINA FONSECA / La Roma spinge per Paulo Fonseca come raccontatovi nei giorni scorsi da Calciomercato.it. La fumata bianca per il nuovo tecnico è davvero vicina dopo l'incontro avvenuto a Madrid con i dirigenti giallorossi. Il club capitolino, salvo clamorosi colpi di scena, avrà dunque a breve il suo nuovo allenatore.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . Laripartirà da, dopo aver visto sfumare man mano le piste che portavano prima ae poi a

La dirigenza giallorossa avrebbe raggiunto un'intesa contrattuale sulla base di un triennale. Ora serve che il tecnico riesca a liberarsi senza il versamento della clausola di 5 milioni di euro. La Roma non avrebbe comunque mollato la pista che porta a Roberto De Zerbi, ancora legato al Sassuolo.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui