CALCIOMERCATO JUVENTUS SEMEDO BARCELLONA / Il futuro di Nelson Semedo sta tenendo banco in casa Barcellona. Il terzino destro, che potrebbe diventare un'occasione per la Juventus, non è contento del suo utilizzo.

Secondo quanto riferito da 'Marca.com' il portoghese starebbe seriamente prendendo in considerazione l'idea di lasciare il club catalano per proseguire altrove la sua carriera. Il problema per Semedo sembrerebbe afferire al fatto che il Barcellona non sarebbe intenzionato a trattare con altre squadre, in quanto vorrebbe mantenerlo in rosa. Sul portoghese intanto ci sarebbe in pressing l'Atletico Madrid di Simeone.

CLICCA QUI per tutti gli aggiornamenti sul mercato!

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui