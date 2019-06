CALCIOMERCATO SASSUOLO SCHOUTEN / Il Sassuolo compie passi avanti per Jerdy Schouten, talento olandese autore di una eccellente stagione con la maglia dell'Excelsior.

Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it , il club neroverde è in continuo contatto con la società di Rotterdam per provare a battere la concorrenza che ora comprende - oltre alle già note Napoli, Fiorentina e Udinese - altre italiane come. Il centrocampista classe '97, "un calciatore meraviglioso da guardare" ha detto di lui qualche mese fa l'ex 'stella' dell'Olanda van der Vaart, ha una valutazione che si aggira intorno ai 2 milioni di euro.