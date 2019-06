CALCIOMERCATO BRESCIA CORINI / Eugenio Corini si è dimostrato uno dei migliori allenatori della Serie B, riuscendo a vincere il campionato con il Brescia e a ottenere in anticipo la promozione in A. Il profilo dell'ex centrocampista, visti i risultati, potrebbe divenire caldo durante l'estate.

A mettere a tacere eventuali sirene di mercato e a fare il punto sui progetti estivi ci ha pensato il diretto interessato ai microfoni di 'Sky Sport': "Ho un confronto continuo con il presidente e un contratto con il Brescia. Conparliamo per fare il meglio per il Brescia: l'obiettivo è quello di costruire una rosa che possa competere. Non entro nei particolari: i miei giocatori sono i migliori per come la vedo io. Chiaramente in un campionato come quello di Serie A è necessario fare delle scelte".

