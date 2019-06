Milan e Roma, colpo Tonali: parla Corini

CALCIOMERCATO ROMA MILAN BRESCIA TONALI / E' difficile immaginare un futuro ancora al Brescia per Sandro Tonali. Il centrocampista, messosi in luce con la maglia delle Rondinelle, è finito nel mirino dei grandi club italiani.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Lo vogliono davvero tutti: dal Milan, squadra per cui fa il tifo, a Roma, Juventus e Inter. Sembra davvero complicata dunque una sua permanenza al club lombardo ma Corini spera diversamente: "Sarebbe importante che Tonali continuasse con il Brescia per un altro anno - ammette il mister ai microfoni di 'Sky Sport' - ha dimostrato di avere grandi doti, mi ha stupito per la sua maturità, nel suo primo anno vero ha giocato con continuità. È un calciatore completo già oggi".