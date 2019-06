Lazio, occasione Moreno: quante squadre per il terzino!

CALCIOMERCATO LAZIO MORENO LIVERPOOL / Pochi giorni e Alberto Moreno si libererà dal Liverpool a parametro zero. Lo spagnolo classe 1992 è chiamato a trovare una nuova sistemazione e l'Italia potrebbe essere la sua prossima meta.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Un terzino sinistro potrebbe far comodo al, soprattutto se dovesse partire Mario Rui ma Alberto Moreno potrebbe essere un'idea anche per altre due squadre che giocheranno in Europa la prossima stagione: stiamo parlando della, squadra alla quale è già stato accostato il calciatore, e l'. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . Con Gasperini, Moreno potrebbe rilanciarsi grazie ad un modulo che esalta le caratteristiche dei terzini. Attenzione però alla pista che lo riporta in Spagna: Moreno potrebbe diventare un'occasione per Valencia e Siviglia.