Fiorentina, Commisso verso la firma: ecco il nuovo CEO

CALCIOMERCATO FIORENTINA COMMISSO GANDINI / La Fiorentina sarà presto di Rocco Commisso. La fumata bianca è in arrivo e porterà nelle casse dei Delle Valle circa 180 milioni di euro.

La nuova proprietà è pronta a cambiare il volto della società e oltre a pensare ad un nuovo mister - oggi si è fatto il nome di Spalletti - si pensa ad un nuovo CEO. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . Per questa figura - come riportano i colleghi della Gazzetta dello Sport - la prima scelta sarebbe l'ex Roma e Milan, Umberto