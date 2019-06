JUVENTUS PARATICI SARRI POGBA / Presente a Napoli per la manifestazione 'Football Leader' in cui sarà premiato, il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici è tornato a parlare così del casting per il nuovo tecnico: "Abbiamo un range di allenatori da valutare, abbiamo le idee chiare e ci stiamo lavorando. Non saprei dire quando, ma siamo tranquilli. Torino è il posto giusto? Sicuramente in Italia si mangia bene. Sui giocatori del Real Madrid aspettiamo di parlarne con il nuovo allenatore e fare con lui le valutazioni ed eventuali modifiche. Su Cristiano Ronaldo, invece, non credo si possa commentare dopo 15 stagioni a questo livello.

Ha portato alla Juve e al calcio italiano un nuovo entusiasmo per questo dobbiamo ringraziare la Juventus e il presidente di poter vedere ogni domenica il più giocatore del mondo". Per le ultimissime di mercato e non solo CLICCA QUI

Nelle ultime ore è tornato a circolare con insistenza anche il nome di Paul Pogba. Questo il commento del ds: "Pogba? Dobbiamo aspettare il nuovo allenatore. Real? È sempre una grande squadra che fa paura, un'istituzione del calcio".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui