Milan, Calhanoglu-Suso: svolta Giampaolo!

MILAN CALHANOGLU SUSO GIAMPAOLO / E' tempo di programmare il futuro in casa Milan. Per Paolo Maldini come Direttore tecnico si aspetta solo l'annuncio ufficiale e in attesa dell'arrivo di un Ds si studia cosa fare con i calciatori già in rosa che potrebbero non rientrare nei piani di Giampaolo, che quasi certamente sarà il nuovo allenatore del Diavolo. Due calciatori chiave per gli schemi di Gattuso potrebbero avere un destino opposto: stiamo parlando di Calhanoglu e Suso.

Sia l'attaccante spagnolo che il fantasista turco sono stati due punti fermi dell'ultimo Milan ma l'ex Liverpool con gli schemi di Giampaolo difficilmente potrà trovare spazio. Suso ha dimostrato di poter rendere al meglio da attaccante esterno e come sanno tutti, il modulo usato dal mister prevede il trequartista. Discorso completamente diverso invece per l'ex Bayer Leverkusen. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . Hakan Calhanoglu potrebbe, infatti, diventare una pedina importante anche per Giampaolo: il turco si esprime al meglio come trequartista ma ha dato prova di poter giocare bene anche da mezz'ala. Calhanoglu potrà dunque essere la prima mezz'ala di qualità di mister Giampaolo.