BRESCIA ZAPATA MILAN / Dopo sette stagioni con la maglia del Milan, Cristian Zapata lascerà ufficialmente alla fine di giugno la squadra rossonera. Il futuro del difensore colombiano potrebbe però proseguire in Italia e più precisamente a pochi chilometri da Milano.

Ilinfatti cerca rinforzi di esperienza per la prossima stagione ed è sulle tracce dell'esperto difensore. Per tutte le news di mercato CLICCA QUI

Il presidente Massimo Cellino avrebbe proposto al colombiano classe 1986 un contratto biennale e, come riferisce 'Sport Mediaset', le possibilità che il difensore accetti l'offerta bresciana sono buone. Zapata potrebbe quindi proseguire la propria avventura in Serie A per altre due stagioni.

