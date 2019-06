NAPOLI JUVENTUS JAMES RODRIGUEZ BAYERN MONACO / La notizia era ormai nota da diverse settimane, ora è arrivata anche la conferma ufficiale: il Bayern Monaco non riscatterà il cartellino di James Rodriguez. È quanto annunciato dal CEO del club bavarese Karl-Heinz Rummenigge in un'intervista rilasciata a 'Sport Bild': "Mi ha detto in un incontro personale che vuole chiedere al club di non esercitare l'opzione per il suo riscatto".

Buone notizie, dunque, per la Juventus e soprattutto per il Napoli, che come anticipato da Calciomercato.it ha già contattato Jorge Mendes per il colpo James Rodriguez: ecco cifre e dettagli.

