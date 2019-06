MILAN FILIPPO GALLI GIAMPAOLO SARRI CONTE / Intervistato da 'Sportnews.eu', l'ex Milan Filippo Galli ha commentato le ultime notizie di calciomercato riguardanti le panchine delle big di Serie A. Questo il pensiero dell'ex difensore su Giampaolo, nome in pole per la panchina rossonera: "Giampaolo è un ottimo allenatore. Ha dimostrato di saper lavorare con i giovani, quindi il profilo adatto per la politica della società.

Come sempre poi dovrà essere sostenuto da tutto l’ambiente perché lavorare in un club come il Milan non è facile per nessuno". Sul possibile arrivo di Maurizioalla, invece: "Io Sarri lo prenderei sempre e comunque. È un allenatore che insegna calcio, sempre propositivo. A Napoli ha lasciato un’impronta ben precisa. E’ assolutamente da Juventus. La squadra bianconera necessita di essere caratterizzata e lui è l’allenatore più indicato per farlo. Peraltro ha appena conquistato l’Europa League, un buon segnale in ottica Champions". CLICCA QUI PER L'INTERVISTA COMPLETA