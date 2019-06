MILAN PRAET ANDERSEN VIEIRA GIAMPAOLO SAMPDORIA / Con Paolo Maldini pronto a dire sì al progetto Milan e ad assumere il ruolo di nuovo direttore tecnico del club rossonero, Marco Giampaolo si avvicina sempre più ad essere il nuovo allenatore della società meneghina. Il tecnico della Sampdoria è infatti la prima scelta di Maldini e con sè vorrebbe portare in rossonero almeno un paio di innesti.

Oltre a Praet, piace anche il danese Andersen per la difesa, ma 'La Gazzetta dello Sport' rilancia un terzo nome che potrebbe arrivare da Genova. Si tratta del giovane centrocampista Ronaldo Vieira. Il 20enne nato a Bissau ma di passaporto inglese, non è stata una prima scelta nella rosa doriana, ma Giampaolo vede in lui un ottimo potenziale. Per dati anagrafici e caratteristiche tecniche (può giocare mezz'ala o regista davanti alla difesa) è un giocatore che si sposerebbe a pieno nel progetto Milan. La sua valutazione si aggira intorno ai 10 milioni di euro.

