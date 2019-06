NAPOLI JUVENTUS JAMES RODRIGUEZ / Futuro ancora da scrivere per James Rodriguez. Come anticipato da Calciomercato.it, il Napoli ha già contattato Jorge Mendes per provare a portare il colombiano in azzurro.

Il fantasista, che non sarà riscattato dale non rientra nemmeno nei piani del, club detentore del suo cartellino, è seguito da tempo anche dalla Juventus, che come il Napoli ha già chiesto informazioni sulla situazione del giocatore . Per le ultimissime di mercato e non solo CLICCA QUI

Intercettato in zona mista al termine del match della sua Colombia, il 27enne ha risposto così ad una domanda sulla sua meta preferita tra Napoli e Torino: "Non lo so, forse Medellín (ride, ndr). Sono tranquillo e penso solo alla Nazionale, poi si vedrà".

