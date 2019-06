BARCELLONA SUAREZ BECKHAM / Aria di rivoluzione in casa Barcellona. Il club catalano è pronto ad un vero e proprio ricambio di rosa: tanti sono i big accostati come possibili acquisti (Griezmann su tutti), ma tanti sono anche i possibili giocatori in partenza. E tra questi non va escluso Luis Suarez.

L'attaccante uruguayano potrebbe infatti salutare la Catalogna e su di lui è forte l'interesse da oltreoceano. Come riporta 'Esport3', sul giocatore avrebbe messo gli occhi David, patron dell', nuovo club della Mls che disputerà il suo primo campionato nel 2020. L'ex stella del calcio inglese vorrebbe subito un nome di prestigio per la proprià società e avrebbe individuato in Suarez, il cui contratto con il Barcellona scade nel giugno 2021, l'uomo giusto.