SONDAGGIO TWITTER MERTENS MANDZUKIC HIGUAIN DZEKO / Sono diversi gli attaccanti over 30 dati in partenza in Serie A. Nel sondaggio lanciato sulla pagina Twitter di Calciomercato.it, gli utenti hanno indicato in Dries Mertens il colpo migliore per l'attacco.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Seguono Mario, che è non più considerato incedibile dalladopo l'addio di Allegri e potrebbe tornare in Germania, e, sempre più in bilico alsoprattutto con l'eventuale addio di Maurizio Sarri. Infine, il 16% delle preferenze è andato a Edin Dzeko, che come anticipato da Calciomercato.it è invece sempre più vicino all'Inter di Conte