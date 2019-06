JUVENTUS MILAN SARRI REINA / Le voci che vorrebbero Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus si fanno sempre più insistenti. Il tecnico toscano ha aperto le porte ad un suo passaggio in bianconero, nonostante il suo passato sulla panchina del Napoli. E un suo eventuale arrivo a Torino, potrebbe portare in bianconero anche alcuni fedelissimi.

Oltre a, che rientrerebbe dal prestito al, Sarri potrebbe chiedere Pepe, attualmente alcome vice-. Il portiere spagnolo potrebbe infatti aggiungersi alla lista degli exa passare alla Juventus. Per tutte le news di mercato CLICCA QUI

A rilanciare l'ipotesi è stato il padre del giocatore, Miguel, che ai microfoni di 'Radio Kiss Kiss' ha dichiarato: "Non so se Sarri andrà alla Juventus. Ha dimostrato di essere tra i migliori allenatori al mondo al Napoli e vincendo al Chelsea. Pepe con lui alla Juve? È il club più vincente d’Italia, lui è un professionista. Non avrebbe problemi”. L'estremo difensore spagnolo ha però recentemente dichiarato a Calciomercato.it come al momento non sia intenzionato a lasciare il Milan.

