ITALIA BARELLA CHIESA GRECIA BOSNIA / Non si è parlato solo di calciomercato nella conferenza congiunta da Coverciano di Barella e Chiesa. Dopo le partite di qualificazione a Euro 2020 contro Grecia e Bosnia, i due si uniranno all'Under 21 di Di Biagio per partecipare all'Europeo di categoria: "Abbiamo la fortuna di stare in Nazionale un mese, è il nostro lavoro e dobbiamo stare concentrati su partite e allenamenti.

Il nostro pensiero è condiviso - afferma il centrocampista del- da me, Chiesa,, che stanno giocando queste due partite e pensano anche all'Europeo Under 21". Dello stesso avviso anche l'esterno della, che ha proseguito: "Pensiamo a vincere le due partite che ci aspettano verso Euro 2020. Ci proveremo con tutte le forze che abbiamo, per il nostro gruppo e gli italiani. Il mio sogno? Alzare la Coppa del Mondo, magari crescendo ci riusciremo".