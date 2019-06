JUVENTUS INTER CHIESA FIORENTINA /La Fiorentina ha diramato un comunicato ufficiale nella giornata di ieri, ma Federico Chiesa resta un grande obiettivo, tra le altre, di Juventus e Inter, con i bianconeri che pensano di inserire Orsolini nella trattativa. Il giovane talento viola piace tantissimo alle due big italiane, ma lui, dal ritiro della nazionale italiana a Coverciano, si dice concentrato sul presente e preferisce non parlare di futuro.

Nel corso della conferenza stampa, Chiesa ha dichiarato: "Fa piacere l'interessamento degli altri club, ma al momento sono concentrato sulla Nazionale. Ogni calciatore ha il suo percorso e ognuno ha mille futuri possibili. Per quanto riguarda me penso alla prossima gara contro la, un avversario molto difficile". Per tutte le news di mercato CLICCA QUI

La priorità di Chiesa, al momento, è il presente in nazionale e non il futuro: "Ho messo il telefono in modalità aereo. È un onore essere qui, indossare la maglia azzurra è il sogno di tutti, stare a Coverciano è un'esperienza fantastica che ti fa veramente rimanere concentrato sugli impegni". Nessuna parola sul comunicato emanato dalla Fiorentina: "Non ho visto nulla".

