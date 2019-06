CALCIOMERCATO JUVENTUS KOULIBALY / La Juventus 'sogna' Koulibaly, ma a quanto pare il difensore vuole proseguire la sua avventura al Napoli.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Secondo 'Le10sport', infatti, il senegalese ha detto no aldisposto a pagare la clausola - valida solo per l'estero - da 100 milioni di euro. Sempre stando alla fonte francese, Koulibaly lascerebbe il club azzurro solo per un top club dellaoppure per ildi Zidane, suo grande estimatore.