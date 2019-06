CALCIOMERCATO MILAN MALDINI DT BIGON SARTORI OSTI DS GIAMPAOLO ANDERSEN PRAET SAMP - Si apre in casa Milan l'era Paolo Maldini. Il nuovo direttore tecnico in pectore si avvia a rivoluzionare la squadra, dai dirigenti ai giocatori passando per l'allenatore. Dopo la separazione da Gattuso, il nome 'caldo' per la sua sostituzione è quello di Marco Giampaolo, vicino all'addio alla Sampdoria.

Nel frattempo, secoindo 'Sport Mediaset', Maldini starebbe valutando tre figure per il ruolo di direttore sportivo: Riccardodel, Giovannidell'e la suggestione Carlo, sempre della Samp. Difficile che, presidente dei bergamaschi, liberi il suo dirigente, più raggiungibili gli altri due. E, per quanto riguarda i giocatori, i rossoneri potrebbero saccheggiare il club blucerchiato:sarebbero i 'prescelti' di Giampaolo.