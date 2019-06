Cagliari, ESCLUSIVO: incontro fissato per Cigarini, i dettagli

CALCIOMERCATO CAGLIARI CIGARINI RINNOVO CONTRATTO - Dopo una prima parte di stagione difficile, Luca Cigarini ha conquistato il tecnico del Cagliari Rolando Maran che lo ha mandato in campo ventotto volte nella stagione che si è da poco conclusa. Il 32enne regista ha contribuito in maniera determinante alla conquista di una tranquilla salvezza della squadra rossoblu che vorrebbe puntare ancora sull'ex Atalanta e Napoli.

Stando, infatti, alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it , il Cagliari ha intenzione di trattenere il calciatore, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno. Le parti si incontreranno nel corso del prossimo fine settimane per discutere del prolungamento: con ogni probabilità, verrà proposto un accordo annuale con opzione per un'ulteriore stagione. Nel frattempo,hanno chiesto informazioni su Cigarini. Prima, però, viene il Cagliari.