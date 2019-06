Juventus, Orsolini 'acconto' per Chiesa: le ultime di CM.IT

CALCIOMERCATO JUVENTUS CHIESA ORSOLINI FIORENTINA / Il comunicato di ieri della Fiorentina non allontana del tutto le voci sul futuro di Federico Chiesa. Anzi, rileggendo alcuni passaggi della nota ("con questa società" e "per quanto ci riguarda"), la sensazione è che i Della Valle vogliano semplicemente rimandare le trattative. Operazioni che, presumibilmente, verranno condotte dalla nuova proprietà. L'ala della Nazionale si aspetta infatti che vengano rispettati i patti della scorsa stagione, che prevedono la sua cessione in questa estate ad una squadra gradita.

Orsolini alla Fiorentina: le ultime

Come è noto,sono da tempo sulle tracce del classe '97, intenzionato a rimanere in Italia almeno per i prossimi due anni. CLICCA QUI per tutte le notizie di mercato in tempo reale

Il club bianconero, in particolare, si è mosso in anticipo proponendo nell'affare anche Orsolini come contropartita. L'ex Ascoli, dopo una stagione vissuta da protagonista al Bologna, è in odore di riscatto (fissato a 15 milioni di euro). Ma il mancato accordo sul suo contratto ha rallentato le operazioni, con la Juventus che potrebbe in ogni caso esercitare il contro riscatto, per poi girarlo in un secondo momento al club viola. Sarri - vicino alla firma con i bianconeri - sarebbe tra l'altro il tecnico ideale per valorizzare un calciatore veloce e tecnico come Chiesa.

