CALCIOMERCATO FOOTBALL UNDER / La stagione volge al termine, mancano le fasi finali in tutte le categorie giovanili e poi c'è il Mondiale Under 20 a mettere in mostra tanti talenti interessanti. Football Under per Calciomercato.it fa una panoramica ampia sui giovani più interessanti, tra le sfide decisive dei campionati nazionali e la rassegna in corso in Polonia:

1. L'Under 17 dell'Atalanta ha inflitto un poker alla Juventus nella gara d'andata, arrivando così ad un passo dalla final four. Il protagonista assoluto con una doppietta è stato Amad Traorè, esterno offensivo classe '2002 schierato sotto età in Primavera per un'ampia parte della stagione. L'ivoriano si è alternato tra Primavera e Under 17, realizzando quindici gol complessivi e risultando spesso decisivo in entrambi i contesti. Traorè è un mix di esplosività, rapidità, ottime qualità tecniche, un profilo da seguire con attenzione.

2. La Fiorentina difenderà domenica a Napoli nella gara di ritorno la vittoria conquistata in Toscana, l'autore del gol decisivo è stato Massimo Silvestri, trequartista di ottimo livello tecnico, dotato di colpi interessanti come del resto il gol realizzato contro il Napoli. Silvestri è cresciuto nel vivaio della Roma che non ha creduto in lui decidendo di svincolarlo, la Fiorentina ne ha approfittato portando a casa questo ragazzo che ha mosso i suoi primi passi nella Vigor Breda. Sono undici le reti realizzate da Silvestri per trascinare l'Under 17 viola.

3. A luglio ci sarà l'Europeo Under 19 a completare la tornata di competizioni di grande livello, in questi giorni è in corso uno stage, la prima esperienza dopo l'addio del ct Guidi, trasferitosi al Gubbio. Tra i convocati per lo stage anche un portiere classe 2001 Niccolò Bellagambi che sta crescendo in Inghilterra nell'Huddersfield Town, si tratta di un profilo molto interessante, da valutare con attenzione.

4. L'Under 17 della Roma ha ipotecato il passaggio del turno nella gara d'andata dei quarti di finale contro il Milan in trasferta vincendo 3-1, ha aperto le marcature Agostinelli, talento classe 2002, esterno d'attacco molto bravo nell'uno contro uno che ama accentrarsi da sinistra e andare al tiro con il destro. Il club giallorosso l'ha pescato dal fallimento del Bari, un intreccio particolare considerando che suo padre è stato campione d'Italia con la Primavera della Lazio e in maglia biancoceleste ha debuttato anche in prima squadra in serie B.

5. Alle 17:30 è in programma una delle sfide più belle del quadro degli ottavi di finale del Mondiale Under 20, la Francia affronterà gli Stati Uniti, in cui spicca un talento importante nel rapporto tra qualità e profilo anagrafico.

Parliamo di, attaccante esterno classe 2001 che soltanto il prossimo 16 luglio diventerà maggiorenne.gioca nel vivaio del Barcellona con cui ha vissuto anche la cavalcata fino alle semifinali di Youth League, realizzando anche una rete contro l'Inter.

6. La Roma ha già una formazione giovanile qualificata in semifinale, è l'Under 15 che ha eliminato la Fiorentina. I giallorossi affronteranno lunedì prossimo il Napoli in semifinale con una risorsa in più: l'ivoriano Koffi, esterno offensivo molto rapido che ha giocato l'intera annata sotto età nell'Under 16 realizzando anche nove reti. La Roma riuscì a strapparlo alla Fiorentina prima che firmasse il vincolo pluriennale e già in Toscana aveva impressionato tutti gli addetti ai lavori.

7. L'Italia al Mondiale Under 20 è ai quarti di finale, stanno spiccando per rendimento Ranieri ed Esposito che hanno in comune un campionato in cui hanno giocato con continuità, rispettivamente al Foggia e al Ravenna. Salvatore Esposito è il fratello più grande di Sebastiano, talento classe 2002 che s'alterna tra Primavera e Under 17, e Francesco Pio, classe 2005. Salvatore Esposito al Ravenna ha portato a casa 14 presenze tra regular season e play-off realizzando anche due reti. E' il cervello della mediana, il termometro, l'ago della bilancia, riesce a leggere le linee di passaggio degli avversari e a gestire il possesso palla con grande intelligenza e qualità.

8. L'Under 15 del Napoli è in semifinale, affronterà la Roma, uno dei punti di forza degli azzurrini è Alessio Lettera, centrocampista classe 2004 cresciuto tantissimo sotto il profilo della personalità, della concentrazione, della qualità nella gestione del pallone sia nel lungo che nel corto. Il Napoli l'ha preso dalla Juve Stabia e nell'Under 15 azzurra sta migliorando di partita in partita.

9. E' terminata la corsa dell'Under 15 della Fiorentina nonostante il grande rendimento di Fallou Sene, attaccante prelevato dopo il fallimento del Bari che con il suo mix di tecnica e rapidità ha messo a segno 23 reti, un bottino incredibile ma che non è bastato a mandare i viola, sconfitti dalla Roma ai quarti di finale, alla final four.

10. La Colombia si è qualificato ai quarti di finale del Mondiale Under 20 superando la Nuova Zelanda ai rigori, nelle fila dei "cafeteros" si è messo in mostra Luis Sinisterra, attaccante esterno molto abile a partire soprattutto da sinistra per valorizzare le sue qualità tecniche soprattutto con il piede destro. Un anno fa il Feyenoord ha puntato sul suo talento, si tratta di un gioiello che lunedì prossimo compirà vent'anni e non ha ancora tirato fuori tutto il suo potenziale.

