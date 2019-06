CALCIOMERCATO JUVENTUS MBAYE-DIAGNE GALATASARAY / Grande annata in Turchia per Mbaye-Diagne, attaccante senegalese 28enne, che ha realizzato 30 gol in questa stagione - 20 col Kasimpasa e 10, dopo il trasferimento al Galatasaray, a gennaio.

L'attaccante, con un passato nelladove è stato per due stagioni tra il 2013 e il 2015 ma mai sceso in campo coi bianconeri e passato per vari prestiti, ha raccontato a 'GFM': "Sono sempre in contatto con la Juve, mi hanno chiamato per farmi i complimenti. Siamo in buoni rapporti, quando ero lì mi hanno sempre sostenuto ed è un club che amo. Se mi chiamassero, direi subito di sì".