CALCIOMERCATO NAPOLI RODRIGO LOZANO / Il Napoli dovrà mettere a segno, di sicuro, un colpo importante in attacco per rinforzarsi. Un acquisto di livello in prima linea è forse l'obiettivo primario del calciomercato azzurro. La società però intende prima cedere per sfoltire la rosa e per reperire le risorse da reinvestire. Per arrivare a Rodrigo o Lozano, piste principali, serve un tesoretto da almeno 50 milioni di euro. La 'Gazzetta dello Sport' traccia il punto.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

3-4 milioni potrebbero arrivare dalla cessione dialè valutatomentrecirca 15. Incerto il futuro dipuò partire ma gli azzurri lo valutano intorno ai. In attacco, interessante la cartache il Parma non acquisterà ma che è valutato circae può rientrare in una trattativa con l'per. Probabile partenza anche per, che può essere ceduto per una cifra intorno ai