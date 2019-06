JUVENTUS SARRI GUARDIOLA DE LIGT POGBA DYBALA / Conclusesi anche le competizioni europee, il calciomercato può finalmente entrare nel vivo. Ad attendere le due finali di Europa League e Champions League è stata soprattutto la Juventus, che aveva in Sarri, Klopp e Pochettino tre degli obiettivi per il post Allegri. La dirigenza bianconera sembra aver sciolto ogni riserva e scelto l'allenatore del Chelsea: da Sarri e Guardiola al futuro di Douglas Costa e Dybala, passando per i sogni de Ligt e Pogba, ecco le strategie estive della Juventus in ogni reparto. Per restare sempre aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Juventus, attesa per Sarri: le ultime sul nuovo allenatore

Sono giorni decisivi per l'arrivo in bianconero di Maurizio Sarri. La dirigenza della Juventus attende il via libera da parte del Chelsea, con l'agente dell'ex Napoli Fali Ramadani che sta continuando a trattare con i 'Blues' dopo il rallentamento delle ultime ore. Le rispettive posizioni restano però invariate: il tecnico toscano vuole lasciare Londra per fare ritorno in Italia, mentre Abramovich pensa a Lampard per la sua successione. Come anticipato da Calciomercato.it, la Juventus ha già pronto per Sarri un triennale da 7 milioni di euro a stagione bonus compresi.

In attesa della fumata bianca - con Sarri che ha già 'avvertito' i tifosi del Napoli - continuano a circolare anche voci relative al possibile arrivo di Pep Guardiola: le nuove dichiarazioni dello spagnolo sulla rivalità con Klopp non sembrano però lasciare dubbi riguardo al suo futuro.

Juventus, da Emerson Palmieri al sogno de Ligt: il punto sulla difesa

Quello di Guardiola appare dunque un sogno destinato a rimanere tale.

Negli ultimi giorni si è parlato del possibile acquisto di Emerson Palmieri da parte della Juventus per evitare il pagamento dell'indennizzo di 5,5 milioni di euro richiesto dal Chelsea per liberare Sarri. Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, però, al momento i bianconeri non hanno alcuna chance di arrivare ad Emerson Palmieri a causa del blocco del mercato inflitto ai 'Blues'. I nomi caldi in difesa sono dunque quelli di Koulibaly, soprattutto in caso di arrivo dell'allenatore toscano, di Boateng del Bayern Monaco e di Marquinhos del PSG, mentre il grande sogno resta de Ligt, che è conteso dai top club europei e valutato almeno 75/80 milioni di euro dall'Ajax. Infine, un altro nome caldo resta quello di Kostas Manolas, che piace anche a Inter, Manchester United e Atletico Madrid.

Juventus, a centrocampo è assalto a Pogba: la situazione

In cima alla lista della dirigenza bianconera c'è Paul Pogba. Nelle ultime ore sono infatti arrivate ulteriori conferme riguardo ad un nuovo assalto da parte della Juventus: i contatti con l'agente Mino Raiola sono costanti, ma per riportare il francese a Torino e convincere il Manchester United serviranno almeno 100 milioni di euro. Paratici può però contare sul gradimento del giocatore e nei prossimi mesi potrebbe tentare l'affondo con l'inserimento di una contropartita, Dybala su tutti. In alternativa, restano vive le piste Milinkovic-Savic e Ndombele, il primo costoso tanto quanto Pogba ed il secondo corteggiato dal PSG.

Juventus, capitolo attacco: da Dybala-Icardi a Douglas Costa e James Rodriguez

Infine, non è ancora tramontata l'ipotesi di un clamoroso scambio Dybala-Icardi con l'Inter: l'ex capitano nerazzurro non rientra nei piani di Conte e sembra destinato a lasciare Milano, mentre il futuro del numero 10 bianconero dipenderà dal nuovo allenatore. Con l'eventuale arrivo di Maurizio Sarri, infatti, la 'Joya' potrebbe essere rilanciata al centro del progetto. Stesso discorso per Douglas Costa, dato tra i sicuri partenti in estate ma anche lui legato al nuovo tecnico. L'esterno brasiliano, però, non è considerato incedibile e potrebbe essere ceduto di fronte ad un'offerta di circa 40 milioni di euro. Per quanto riguarda il mercato in entrata, invece, come anticipato da Calciomercato.it la Juventus si è informata sulla situazione di James Rodriguez, che è in uscita dal Real Madrid e dato vicino al Napoli di Ancelotti. La dirigenza resta alla finestra anche per Isco e Joao Felix, obiettivi piuttosto complicati ma mai davvero tramontati. Si preannuncia un'estate piuttosto infuocata in casa Juventus.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui