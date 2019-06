Juventus, manovra di disturbo sull'Inter

JUVENTUS INTER BARELLA / Tra schermaglie e veri e propri duelli, il Derby d'Italia tra Juventus ed Inter è già rovente sul calciomercato. Dalle voci di scambio tra Dybala e Icardi al grande obiettivo Chiesa e non solo, sono tanti i nomi sui quali i radar di mercato delle due società si stanno incrociando.

Come scrive oggi 'La Gazzetta dello Sport', infatti, anche su Nicolò Barella va registrata una manovra juventina. Sul gioiello del Cagliari l'Inter pare aver messo la freccia ed in settimana pianifica un vertice molto importante , ma i sardi secondo la 'Rosea' vorrebbero tenere ancora aperta anche la pista Juventus che aveva mostrato interesse e con l'arrivo diin panchina, che lo voleva fortemente al Chelsea, potrebbe tornare all'assalto in maniera convinta.