Inter, Nainggolan in bilico all'esame Conte

INTER NAINGGOLAN / Inizia la nuova era Antonio Conte all'Inter ed i primi giorni nerazzurri sono quelli degli esami per gli elementi in rosa. Nei vertici di mercato con i dirigenti, il neo-tecnico interista ha evidenziato le necessità in entrata partendo dall'analisi dei calciatori attualmente a sua disposizione. Analisi dalla quale è uscita la lista dei calciatori che saranno confermati, quelli in partenza e quelli su cui invece saranno fatte approfondite valutazioni nei prossimi giorni.

In quest'ultimo elenco spicca anche il nome di Radja, il grande rinforzo della scorsa estate che ha chiuso con il gol decisivo contro l'Empoli che è valso la Champions League una stagione con più ombre che luci.

Per caratteristiche Nainggolan sarebbe elemento ideale per il progetto di Conte, ma le turbolenze della passata annata e i problemi extra-campo non lasciano indifferente l'allenatore che pure lo avrebbe voluto in passato nelle sue precedenti avventure. Ora, scrive 'Tuttosport', il belga è in bilico e non è intoccabile per la società e l'allenatore che dovranno decidere il suo futuro. Anche se sarò complicato ottenere i circa 35/40 milioni di euro che serviranno ad evitare la minusvalenza.

