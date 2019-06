Milan, l'annuncio di Plizzari sul futuro

CALCIOMERCATO MILAN PLIZZARI DONNARUMMA / Con le sue parate è uno dei protagonisti dell'Italia che al Mondiale Under 20, venerdì, affronterà una tra Argentina e Mali nei quarti di finale. Alessandro Plizzari, giovane portiere del Milan, ha il futuro nelle mani, ma procede passo per passo, in un'intervista al 'Corriere dello Sport'.

"Quest'anno non ho mai giocato e ho sofferto - ha spiegato - ma una volta capito che non sarei andato in prestito ho realizzato che avrei dovuto lavorare molto per migliorarmi. I preparatorimi danno molti consigli, così comeche è un amico. Futuro? Non so cosa succederà, lui resta un numero uno assoluto. So che il Milan punta molto su di me e io vorrei ripercorrere le sue gesta".