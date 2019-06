Roma, incontro in vista per Fonseca

CALCIOMERCATO ROMA FONSECA SHAKHTAR DONETSK / Come anticipato da Calciomercato.it, la Roma spinge per Paulo Fonseca.

E' il tecnico portoghese delloil candidato numero uno alla panchina giallorossa, il diretto interessato vuole un'occasione in un grande campionato europeo e non dovrebbe avere problemi a liberarsi dal club ucraino. Il 'Corriere dello Sport' riferisce che quest'oggi potrebbero esserci contatti a Roma tra Nuno, uno degli agenti dell'allenatore, e i giallorossi. L'ad capitolino Guidosarebbe pronto a mettere sul piatto un'offerta da 2,5 milioni a stagione più bonus, per un ingaggio che arriverebbe facilmente intorno ai 3 milioni.