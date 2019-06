Milan, da Tare alla suggestione Braida: Maldini sceglie il Ds

MILAN TARE BRAIDA MALDINI / È già operativo Paolo Maldini che ha chiesto ed ottenuto maggiore libertà di azione nel nuovo ruolo da direttore tecnico nel quale avrà il compito di avviare la ricostruzione del Milan. L'impronta dell'ex capitano si è vista subito con l'accelerata sul fronte allenatore e lo sprint per Marco Giampaolo.

Nel frattempo, Maldini lavora anche al potenziamento dell'area dirigenziale sportiva e sta concentrando i propri sforzi sulla ricerca di un nuovo Ds. Secondo 'La Gazzetta dello Sport' la condizione necessaria per il candidato ideale è il trascorso da calciatore ed anche per questo in cima alla lista dei desideri ci sarebbe Igliche tanto bene sta facendo alla Lazio. Attenzione però anche a Riccardo, mentre secondo 'Tuttosport' è circolata la voce suggestiva di un clamoroso ritorno di Ariedo, la cui età però non coincide con i piani di rinnovamento milanisti. I tempi, comunque, stringono: serve una figura che collabori a stretto contatto con Maldini per avviare subito le manovre di mercato.